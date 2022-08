Jennifer Lopez uwielbia tę dietę. Na czym opiera się tajemnicze 5:2?

Jennifer Lopez zachwyca nie tylko barwą głosu, lecz także niezaprzeczalnie świetną kondycją. Artystka bez problemu łączy śpiewanie z tańczeniem na scenie, co wcale nie jest prostym zadaniem. Intensywne treningi i trzymanie się diety to codzienność piosenkarki. Co ciekawe, według tabloidów Lopez od lat wierna jest tej samej metodzie. Jak konkretnie działa ulubiona dieta wokalistki? Czy każdy może jej spróbować?