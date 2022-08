Małgorzata Rozenek-Majdan wyciska na siłowni siódme poty. Tak trenuje pośladki

Małgorzata Rozenek-Majdan pozdrawia fanów z siłowni. Ostro pracuje nad mięśniami

Celebrytka jest nieugięta, gdy chodzi o dążenie do osiągnięcia założonego celu, co również pokazuje, kiedy odwiedza siłownię. We wtorkowy poranek w ruch poszły gumy oporowe, taśmy TRX oraz ciężarki. Pod pilnym okiem trenera personalnego Rozenek-Majdan wykonywała kolejne powtórzenia różnych ćwiczeń. W poście na Instagramie Małgorzata przyznała, że tego dnia skupiała się na pośladkach. Na nagraniach możemy zobaczyć takie ćwiczenia jak m.in.: