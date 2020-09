Jerzy Kalibabka był legendą za życia. Rodzina przestępcy i uwodziciela wspomina jego ostatnie lata

Dzieci Kalibabki w programie "Top Model"

Jednak jego opinia przestępcy ciągnęła się za nim do końca. – Gdy wujek z nami zamieszkał, byłam nastolatką i koleżanki, które wcześniej odwiedzały mnie w domu, dostały zakaz przychodzenia do nas – wspomina siostrzenica. I dodaje: – Wujek był cały czas bardzo przystojny i nie wyglądał na swoje lata. Jak szliśmy razem na plażę, to kazał mi mówić do siebie po imieniu.