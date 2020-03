Jerzy Połomski podjął trudną decyzję. Zamieszka w domu opieki

Jerzy Połomski żyje samotnie, pojawiają się u niego problemy ze zdrowiem. Skończył 87 lat i nie wróci już do swojej artystycznej kariery. Podjął ważną decyzję, która z pewnością przyszła mu z trudem.

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich należy do Związku Artystów Scen Polskich i znajduje się pod Warszawą, w okolicy Konstancina-Jeziorny. Ośrodek powstał z myślą o emerytowanych i samotnych artystach.

Jak przyznaje sam piosenkarz, "czuję, że się starzeję i nie ma na to wpływu". Nie prowadzi już samochodu, od końca 2018 roku nie występuje na scenie. Swoje codzienne aktywności bardzo ograniczył, w trosce o zdrowie. Chce teraz odpocząć, choć wcześniej zarzekał się, że wróci jeszcze do artystycznej działalności. Jerzy Połomski ma problemy ze słuchem.

Urodził się w Radomiu jako... Jerzy Pająk. Nazwisko zmienił w czasie studiów w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, po sugestii jednego z wykładowców - wybitnego aktora Ludwika Sempolińskiego. "Dość poważnie wpłynął na moje życie, mówiąc: Jurek, ty masz na nazwisko Pająk, to nie jest nazwisko na afisz...zmień je" – przyznał piosenkarz. Jerzy Połomski to nie tylko piosenkarz. Wielu z nas może kojarzyć go głównie z przebojami lat 60. i 70.: "Bo z dziewczynami", "Nie zapomnisz nigdy", "Cała sala śpiewa z nami" czy "Moja miła, moja cicha, moja śliczna". Koncertował w kraju i za granicą. Występował także w teatrze.