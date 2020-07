Jerzy Stuhr wrócił do domu. Barbara Stuhr odniosła do plotek o przyczynie choroby jej męża

Barbara Stuhr zdementowała plotki na temat choroby Jerzego Stuhra

Dzisiaj Jerzy Stuhr jest już w domu i wraca do dawnej sprawności. Niesmak po wystąpieniu Rafała Ziemkiewicza jednak pozostał. Do KRRiT wpłynęły skargi. Do tych plotek odniosła się również Barbara Stuhr, żona aktora, która w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" sprostowała, że choroba jej męża nie była powiązana z sytuacją polityczną.

"Wiemy, że takie głosy się pojawiły, ale to bzdury. Tak samo nieprawdziwe informacje, jak ta, że do krakowskiego szpitala leciał helikopterem. Na kilka dni przed tym wydarzeniem już czuł się źle, a w tamtą noc dolegliwości stały się naprawdę poważne. Dziś nasza rodzina już wie, że gdy u kogoś występują takie objawy, jak podwójne widzenie, opadająca powieka czy część twarzy, trzeba jak najszybciej wzywać karetkę pogotowia. Bo to wszystko są objawy udaru mózgu, a w takim przypadku cenna jest dosłownie każda minuta. Im szybciej pomoc nadejdzie, tym większe szanse na powrót do zdrowia" – tłumaczyła.