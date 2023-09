Jesienna edycja kultowego SEPHORA TREND REPORT już od 28 września w Westfield Arkadia

Sephora Trend Report to 3 dni wypełnione warsztatami i masterclass z ekspertami piękna, możliwości testowania i odkrywania nowości kosmetycznych sezonu, a także spotkań z wyjątkowymi gośćmi zaproszonymi przez organizatora – sieć perfumerii Sephora. Wydarzenie organizowane dwa razy do roku, w swojej jesiennej odsłonie rusza od 28 września i potrwa do 30 września w warszawskiej Westfield Arkadia. Wszystkie atrakcje dostępne są bezpłatnie. Sprawdź co dokładnie czeka na odwiedzających!