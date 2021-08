Jesienna ramówka 2021 – na co warto zwrócić uwagę? Jesienne hity oglądaj na dowolnym urządzeniu

WP Pilot – nowości programowe na wyciągnięcie ręki

W jesiennej ramówce pojawił się tytuł, który cię zainteresował, a nie masz "kablówki"? Nic straconego! Rozwiązaniem jest platforma WP Pilot – to telewizja online, w której masz dostęp do stacji telewizyjnych, a programy możesz oglądać w czasie rzeczywistym – tak, jak robiłbyś to, korzystając z usług dostawców telewizyjnych. Różnica? Bez umów, długich abonamentów i okresów wypowiedzenia. To ty decydujesz, jak długo chcesz korzystać z usługi, możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Istotną kwestią jest możliwość oglądania programów na dowolnym urządzeniu. Aplikacja WP Pilot działa zarówno na telewizorze (z systemem Android lub wyposażonym w odpowiednią przystawkę), jak i na laptopie, tablecie czy smartfonie. Nie musisz być w domu, aby obejrzeć ulubiony program – możesz to zrobić w autobusie, na siłowni, w kawiarni. Jedyne, co będzie ci potrzebne to dostęp do Internetu.