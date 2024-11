Jesienne perełki z lumpeksu. Stylowe zestawy na chłodne dni

W second-handach znajdziemy nie tylko wysokiej jakości swetry, ale również modne, jesienne płaszcze w klasycznych fasonach: trencze, płaszcze wełniane czy puchowe kurtki. Wszystko to jest dostępne za ułamek ceny! Dobrze jest zwracać uwagę na metki i skład materiałów – często można trafić na ubrania wysokiej jakości od znanych marek, które w regularnej cenie są poza zasięgiem wielu osób. Dzięki takim zakupom nie tylko tworzymy niebanalne stylizacje, ale też dbamy o środowisko.

Nazywam się Angelika Witek (w sieci znana jako anndzikk) i od kilku lat zajmuję się szyciem oraz przerabianiem ubrań. Jako osoba regularnie odwiedzająca lumpeksy, zgromadziłam w swojej szafie wiele jesiennych stylizacji pochodzących właśnie z second-handów. Moje ulubione to ciepłe, wełniane swetry o grubym splocie oraz klasyczne płaszcze, które idealnie sprawdzają się w chłodne dni.

Jesień to czas, w którym warto postawić na warstwowe stylizacje. W second-handach już za kilka złotych można upolować wyjątkowe trencze, ciepłe swetry oraz oryginalne dodatki, które pozwolą stworzyć wyjątkowe i spójne zestawy. Kolejna stylizacja doskonała na jesień składa się z beżowego trencza, klasycznego białego swetra, szerokich jeansów i minimalistycznych dodatków.

Beżowy, klasyczny trencz to kluczowy element tej stylizacji. Jego prosty, lekko oversizowy krój nie tylko dodaje elegancji, ale również jest niezwykle praktyczny. Wykonany z bawełny z domieszką poliestru zapewnia komfort i ochronę przed wiatrem, a jego neutralny odcień wspaniale współgra z pozostałymi kolorami zestawu. Ten uniwersalny element garderoby, znaleziony w lumpeksie, posłuży przez wiele sezonów, idealnie komponując się z różnorodnymi stylizacjami.

Pod trenczem znajduje się jasny, dopasowany sweter, który zapewnia ciepło i tworzy idealną bazę do warstwowych stylizacji. Jego biały odcień rozświetla cały zestaw, nadając mu świeżości.

Nie można nie wspomnieć o dodatkach – biała, minimalistyczna torebka oraz białe, sportowe buty. Torebka o prostym kształcie i subtelnym kolorze nadaje całości spójności i elegancji, pasując do beżu i jasnych odcieni. Buty natomiast zapewniają wygodę i wprowadzają nieco sportowego stylu, co czyni stylizację bardziej casualową i praktyczną na co dzień. Warto zauważyć, że biała torebka, białe buty i biały golf tworzą wspólnie spójne zestawienie, które nadaje stylizacji harmonii i lekkości.