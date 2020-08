WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jesienne płaszcze: dobierz idealny do swojej figury W powietrzu unosi się już zapach towarzyszący ostatnim dniom lata. To moment, w którym warto pomyśleć o jesiennym otuleniu. A nic lepiej nie otula tak, jak płaszcze! Wraz z Domodi.pl przejrzeliśmy najmodniejsze fasony nadchodzącego sezonu i podpowiadamy, jak dobrać je do każdej figury! Jesienne płaszcze to obowiązkowe okrycia wierzchnie. (Pexels) Materiał Partnera: Domodi.pl Każdy sezon ma swoje modowe "must have'y". W nadchodzącym – bezsprzecznie rządzą płaszcze. Podpowiadamy z czym je łączyć i jak dobierać do figury w jesiennym setach. Klasyczny trencz Stanowi podstawę garderoby już od kilku sezonów. Jego uniwersalność sprawia, że pasuje praktycznie do każdej okazji. Zawdzięcza ją głównie swojemu krojowi i fasonowi. A ten pasuje praktycznie do każdej figury. Świetnie bowiem odnajdzie się w nim osoba o sylwetce klepsydry, która podkreśli talię dzięki obecności paska, a jeśli to właśnie wcięcie jest dla niej kwestią problematyczną – trapezowy krój tego płaszcza sprawi, że sylwetka będzie wyglądała bardzo proporcjonalnie. Trencz to także model dla kobiet o figurze prostokąta. Pasek w talii nada sylwetce lekkości i kobiecości. Każdorazowo także można dodać stylizacjom nonszalancji rozpinając guziki i rozwiązując pasek w talii. To okrycie wierzchnie pasuje na formalne i wieczorne wyjścia, a zestawione z trampkami, jeansami i swetrem w marynarskie pasy – świetnie sprawdzi się podczas weekendowych wypadów za miasto. W tym sezonie najmodniejszym kolorem trencza jest beż i camel. Materiały prasowe Mocne zestawienie Wśród jesiennym propozycji wielu marek znalazły się również trencze z łączonych, w kontrastujący sposób, materiałów. Nosimy je tak samo jak klasyczne modele. Materiały prasowe Lekkie (sztuczne) futerko Kolejną propozycją, w trendach na jesień, są lekkie futerka. Cięższe w swojej formie, z masywnymi kołnierzami i rękawami optycznie wzmacniają delikatne i drobne sylwetki. Jeśli więc chciałabyś "dodać" sobie kilka kilogramów – koniecznie postaw na model o długości sięgającej do połowy uda. Jednakże futro może nosić każda z nas, pod warunkiem, że przestrzega kilku prostych zasad. Po pierwsze: nie łączymy futra z innymi, zdobnymi motywami takimi jak np. falbany. Kiedy decydujemy się na krótkie modele – zawsze zestawiajmy je z węższymi dołami: spódnicami ołówkowymi czy cygaretkami. Dla każdego dłuższego modelu zarezerwowany jest także pasek, który pozwoli nadać sylwetce równowagi. Materiały prasowe Pogoda w kratkę I nie tylko ona jesienią przejmuje ten deseń! Krata to nieodzowny element garderoby w nadchodzącym sezonie, dlatego nie może go także zabraknąć na płaszczach. W sezonie 2020 stawiamy na modele przypominające koszulę, z charakterystycznymi kieszeniami z przodu. Taki fason idealnie sprawdzi się na figurze gruszki. Luźny dół i kieszenie na biuście wyrównają proporcje figury. Opcjonalne wiązanie można łatwo i szybko wyeliminować, aby odwrócić uwagę od bioder. Krata utrzymana o odcieniach ziemi z domieszką bordo czy czerni pasuje do stylu casual'owego jak i sportowego. Materiały prasowe Klasyka o prostym kroju Długi, perfekcyjnie skrojony, o kroju litery A, wykonany z wełny – to kwintesencja jesiennego płaszcza. W tym sezonie nosimy go praktycznie na każdą okazję: do sportowego outfitu i na randkę, podczas weekendu w mieście ale także na spacerach. To idealny krój dla kobiet o sylwetce prostokąta. Dzięki rozszerzonemu dołowi i dekoltowi marynarkowemu, w kształcie litery "V" perfekcyjnie modeluje sylwetkę dodając jej kobiecości. A detale dbają o jego wyjątkowość, zaliczamy do nich: dwurzędowe zapięcie, marszczenia na rękawach czy dodatkowe pagony lub ozdobne kieszenie. Materiały prasowe A Ty, znalazłaś już coś dla siebie? Największy wybór płaszczy w atrakcyjnych cenach znajdziesz na Domodi.pl. Materiał Partnera: Domodi.pl