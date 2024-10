Jesienne problemy z ciśnieniem. Jak je kontrolować?

Jesień i zima to trudny czas dla wszystkich, którzy są wrażliwi na zmiany pogody. Jedna z najczęściej występujących dolegliwości to problemy z ciśnieniem. Dotyczą one nie tylko tych, którzy mają choroby układu krążenia, ale również osób w pełni zdrowych. Dlatego warto mieć pod ręką ciśnieniomierz. Jak go wybrać?

Płatna współpraca z Media Expert

Ciśnienie tętnicze krwi jest jednym z podstawowych parametrów, które mogą wiele powiedzieć na temat naszego stanu zdrowia. Wykonywanie systematycznych pomiarów może pozwolić na odpowiednio wczesne wykrycie anomalii i zgłoszenie się do lekarza specjalisty. Dzięki temu zadbacie o swoje zdrowie, a nawet życie. Dlatego warto wiedzieć, jaki ciśnieniomierz wybrać i jak go używać.

Nadciśnienie tętnicze to narodowy problem

Według raportu Narodowego Funduszu Zdrowia, w samym tylko 2018 r. aż 9,9 mln dorosłych Polaków cierpiało na nadciśnienie tętnicze. Zrealizowano 55,2 mln recept na 127,9 mln opakowań leków stosowanych przy leczeniu nadciśnienia tętniczego. Z kuracji farmakologicznej skorzystało łącznie ok. 8,8 mln pacjentów.

Na czym polega nadciśnienie? Wyróżniamy dwa rodzaje ciśnienia - skurczowe i rozkurczowe. To pierwsze to ciśnienie, jakie wywiera krew tłoczona przez tętnice podczas skurczu mięśnia sercowego. To drugie oznacza ciśnienie wywierane przez krew, która jest w stanie spoczynku pomiędzy skurczami. Tak oto prawidłowe ciśnienie skurczowe u osoby dorosłej wynosi do 140 mm Hg, a rozkurczowe – do 90 mm Hg. Wyróżnia się trzy stopnie nadciśnienia – pierwszy zaczyna się od 140/90 mm Hg, drugi - od 160/100 mm HG, a trzeci stopień - powyżej 180/110 mm Hg.

Jak wybrać ciśnieniomierz?

Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem ciśnieniomierza, to najpierw musicie określić miejsce pomiaru, bo może nim być nadgarstek lub ramię. Ciśnieniomierze naramienne są najpopularniejsze i zapewniają najdokładniejszy pomiar. W przypadku pomiaru z nadgarstka każdy ruch i drgania mogą prowadzić do przekłamań. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na dokładność pomiaru. W większości modeli odchylenie występuje o 3 do 4 mm Hg.

Jeżeli chcecie mieć pełniejszą kontrolę nad danymi, to wiele urządzeń ma funkcję zapamiętywania pomiarów i uśredniania wyników. Są też ciśnieniomierze, które rozpoznają arytmię serca. To choroba objawiająca się nieregularnym biciem serca. Występuje wtedy kołatanie serca oraz bardzo szybki lub bardzo wolny rytm serca, bóle w klatce piersiowej, duszności, nagłe osłabienie i uczucie zmęczenia.

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie?

Przed przystąpieniem do pomiaru trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach, które mogą wpłynąć na wyniki pomiaru. Nie należy mierzyć ciśnienia bezpośrednio po dużym posiłku, wypiciu kawy lub spaleniu papierosa. Przed pomiarem warto poświęcić kilka minut na relaks. Pomiaru dokonuje się w lewej ręce, ale w skrajnych przypadkach dopuszcza się mierzenie na prawej. Jeżeli zamierzacie regularnie sprawdzać ciśnienie, to ustalcie stałe pory rano i wieczorem. Rankiem należy je wykonywać przed zjedzeniem śniadania.

Opaska ciśnieniomierza powinna znajdować się 1,5 – 3 cm nad zgięciem łokcia. Pomiar jest dokonywany w pozycji siedzącej, a plecy muszą mieć podparcie. Podczas wykonywania pomiaru nie wolno rozmawiać i zmieniać pozycji ręki. Ciśnieniomierz nadgarstkowy zakłada się oczywiście na nadgarstku. Żeby wyniki były miarodajne, to warto wykonywać pomiary przez co najmniej 7 dni z rzędu. Jeżeli pomiar wykaże, że istnieje ryzyko wystąpienia dolegliwości związanych z ciśnieniem krwi, to należy udać się do lekarza i warto mieć ze sobą historię pomiarów.

Płatna współpraca z Media Expert