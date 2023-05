Jest córką romskiego bogacza. Zdradza, jak wygląda jej życie

Alfie Best jest prezesem firmy zajmującej się "parkami domów mobilnych" w Wielkiej Brytanii, którą - jak czytamy w "The Mirror" - wycenia się obecnie na około 700 milionów funtów. Pochodzący z romskiej rodziny biznesmen - jak podkreślała w poświęconym mu filmie dokumentalnym jego córka Elisabeth - jest najbogatszym Romem nie tylko w kraju, ale i na świecie. Dziewczyna przyznała też, że planuje pójść w jego ślady, rozwinąć rodzinny biznes i także zarabiać krocie.

Elizabeth Best chce być bogata jak ojciec

Jak się okazuje, Elizabeth poszła w ślady ojca bardzo wcześnie i podobnie jak on, szybko zakończyła edukację. Gdy dziewczynka miała 11 lat, za zgodą i aprobatą rodziców, przerwała naukę w szkole, kończąc jedynie podstawówkę. Alfie Best miał 12 lat, gdy zdecydował się na taki krok.

Po latach dziewczyna postanowiła wrócić do nauki i zdecydowała się na kurs związany z modą w Kensington College. Obecnie - jak informuje "The Sun" - dziewczyna prowadzi jeden z parków swojego ojca w Windsorze.

W dokumencie Elizabeth otwarcie przyznała też, dlaczego rodzinny biznes tak wiele dla niej znaczy. - Dorastaliśmy w parku, wchodząc w interakcje z jego mieszkańcami, nawiązując z nimi relacje - mówiła.

- Jeśli ktoś czegoś potrzebował, pukał do naszych drzwi, gdy my czegoś potrzebowaliśmy, oni też zawsze byli. To cudowne środowisko do życia i nie moglibyśmy sobie wymarzyć lepszego dzieciństwa - powiedziała.

Szczere słowa ojca o planach córki

Alfie Best wyznał z kolei, że jest dumny ze swojej córki i cieszy się, że - podobnie jak on - Elizabeth dochodzi do wszystkiego swoją ciężką pracą, zaczynając od najniższych stanowisk i systematycznie pnąc się po szczeblach kariery.

Biznesmen jest zachwycony, że córka chce rozwijać jego imperium i twierdzi, że jego córka w pełni zasłużyła na swój obecny sukces i pozycję w firmie.

Alfie Best urodził się w przyczepie kempingowej na poboczu drogi w Leicester, w biednej romskiej rodzinie, a swój pierwszy biznes rozkręcił w wieku 14 lat. Obecnie - jak czytamy w "The Sun" - jego firma tylko w 2022 roku zarobiła ok. 32 milionów funtów. Mężczyzna posiada kolekcję ekskluzywnych samochodów i mieszka w wartej ok. sześć milionów funtów rezydencji w Surrey.

