Jest dubajską żoną. Ludzie zarzucają jej okropną cechę

W programie "Love Don’t Judge" mąż Lindy otwarcie przyznaje, że zarabia 150 tys. dolarów miesięcznie. Para poznała się na siłowni osiem lat temu, gdzie Ricky pracował jeszcze jako trener personalny. Cztery lata temu zakochani zdecydowali się pobrać. Linda od tej pory nie pracuje, za to chętnie opiekuje się domem i mężem. 23-latka otrzymuje od męża kieszonkowe na swoje zachcianki, a także na utrzymanie trzech posiadłości. Chociaż sama nigdy nie opłaciła rachunku za żadną nieruchomość.

Linda kolejny raz pochwaliła się, co najbardziej lubi w życiu z mężem milionerem.

Kobieta w filmiku zaznaczyła też, że każdy dzień spędzony wspólnie z mężem jest okazją do świętowania. Dziewczyna przyznaje, że zawsze chodzi wystrojona, a gdy pokłóci się z mężem, ten przeprasza kartą kredytową. Lindzie nie przeszkadza fakt, że sama nie pracuje, a jej mąż jest ciągle zajęty biznesami - dzięki temu ma więcej czasu na spełnianie swoich zachcianek.

Obserwatorzy często zarzucają Lindzie, że jest samolubna, a także że jej mąż na pewno ją zdradza lub wkrótce zostawi dla kogoś innego. "Próbowałaś poświęcić swój wolny czas do pomocy biednym?", "Masz dużo wolnego czasu, bo twój mąż na pewno cię zdradza", "Nie mogę uwierzyć jak dorosła kobieta, może tak bezmyślnie wydawać pieniądze" - czytamy pod zdjęciami.

Jest dubajską żoną. Pokazała, za co płaci jej mąż

Zobacz także: Jest dubajską żoną. Pokazała, za co płaci jej mąż

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!