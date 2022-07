Jest ekspertką ds. relacji. Radzi, aby kobiety uznawały wyższość mężczyzn

"Kobiety muszą zaakceptować prawdę o mężczyznach"

Jedno z najpopularniejszych nagrań Alisy informuje inne użytkowniczki TikToka o tym, w jaki sposób powinny traktować mężczyzn. Według ekspertki panie muszą zaakceptować fakt, że... nigdy nie dorównają mężczyznom! Abdullaeva twierdzi, że kluczem do znalezienia dobrego partnera jest to, aby kobieta uznała swoją niższość i potrafiła się poddać się mężczyźnie, co jest oznaką szacunku.