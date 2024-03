Jest ekspertką od randek. Mówi, gdzie jest najwięcej samotnych mężczyzn

- Jeśli się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście nie jest to żadna filozofia. Po co stroić się i iść do klubów lub miejsc, w których rzadko widać jakiegokolwiek faceta? Lepiej spędzić czas w luźnej atmosferze. Być może to właśnie tam uda się znaleźć "tego jedynego" - podsumowała Jan.