Mówi o intymnych sprawach. Jednemu mężczyźnie się to nie spodobało

Randkowa guru wyjaśniła, że na pierwszy rzut oka ten typ "okropnego mężczyzny" wydaje się być ideałem. Bije od niego pewność siebie. Jest czarujący, przystojny i potrafi owinąć sobie wokół palca potencjalną ofiarę, zanim ta zda sobie sprawę, z kim naprawdę ma do czynienia. Taka znajomość zawsze kończy się złamanym sercem.

Jana Hocking ostrzega przed tzw. fboys. Skrót ten odnosi się do mężczyzn, którzy najpierw oczarowują kobietę. Gdy poczują się pewnie w jej towarzystwie, wylewają na nią swą agresję, z którą nie są w stanie sami sobie poradzić. A wszystko przez to, jak wyglądały ich poprzednie związki.

Hocking przywołała własną historię. Niedawno w skrzynce na Instagramie znalazła wiadomości od pewnego internauty. Mężczyzna zwyzywał Janę, twierdząc, że nie powinna tak otwarcie pisać o intymnych relacjach. Jej zdaniem to przykład osoby, która wyżywa się na kobietach, bo nie radzi sobie w relacjach z nimi.

Umówiła się z rozwodnikiem. Mówi, co zgotował jej pierwszej nocy

