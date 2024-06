Znów poczujecie pożądanie. Patent jest prosty

Wydaje ci się, że twój związek od pewnego czasu stoi w miejscu? Zdarza się, że czasami trzeba pomóc we wskrzeszeniu uczucia między kochającą się parą. Jak to zrobić? Specjalistka od związków, Rebecca Dakin w rozmowie z brytyjskim portalem "The Sun" podała kilka sposobów na poprawienie relacji. Ekspertka zauważa, że skupianie się wyłącznie na fizycznej stronie relacji może prowadzić do zaniedbania innych, równie istotnych aspektów.

Pamiętaj jednak, że budowanie silnej i trwałej więzi wymaga czasu, wysiłku i zaangażowania obu stron. Dlatego poniższe rady mogą się nie sprawdzić, jeśli oboje nie będziecie chcieli pracować nad związkiem.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Domowe obowiązki sposobem na lepszy związek

Ekspertka zdradza, że jedną z rzeczy, która może pozytywnie wpłynąć na zakochanych, jest... wspólne składanie prania. W ten sposób para ma czas na rozmowę, ale również jest to sposób na pokazanie drugiej osobie, że może liczyć na wsparcie nawet w tych najbardziej przyziemnych sprawach.

"To pogłębi waszą więź. Po wspólnym złożeniu prześcieradła możecie się pocałować" - dodała Dakin.

Ciekawym pomysłem jest również wspólne wykonanie czynności, która może wywołać ciarki. Obejrzenie strasznego filmu lub zjazd kolejką górską pomoże w wydzielaniu się oksytocyny, która uważana jest za hormon więzi.

"Strach sprawi, że twoja miłość będzie silniejsza" - wyjaśnia ekspertka.

Wspólne wygłupy umocnią więź

Specjalistka zaznaczyła też, że wykonanie układu do popularnej muzyki i poczucie swobody może spowodować, że będziecie czuli się znów jak nastolatkowie. Szaleńcza zabawa sprawi, że zakochani będą szczęśliwi i zyskają chęć, by jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie.

Rebecca Dakin zdradziła, że ciekawym pomysłem jest również wybranie dla drugiej połówki całkiem nowego outfitu - łącznie z bielizną.

"Możecie być naprawdę zaskoczeni, co wybierze partner. Taki eksperyment pomoże wam wypchnąć się nawzajem ze strefy komfortu".

Nie zrażajcie się, jeśli nie wszystko idzie od razu po waszej myśli. Najważniejsze, abyście byli dla siebie nawzajem wsparciem, okazywali sobie miłość i szacunek.

Zobacz także : Niedopasowanie seksualne. Może się pojawić nawet po kilku latach

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.