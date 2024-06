Niedopasowanie seksualne. Może się pojawić nawet po kilku latach

Paulina Jęczmień, psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka: Każdy z nas ma różne potrzeby, zainteresowania, oczekiwania seksualne, zatem, żeby się zgrać w sferze erotycznej, potrzeba niekiedy czasu i ćwiczeń - więc po części to prawda. Niemniej jednak zjawisko niedopasowania seksualnego jest bardziej złożone. Nazywamy w ten sposób subiektywne poczucie, że nasze życie intymne nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli - mogą to być różnice w poziomie libido, odmienne kinki (praktyki seksualne wykraczające poza zachowania powszechnie uznane - przyp. red.) czy sposoby na zaspokojenie potrzeb seksualnych.

Oczywiście, a jednym z najlepiej czytelnych jest ból. Najczęściej dotyczy on osób z pochwami i pojawia się podczas penetracji. Jeśli podczas stosunku pojawia się ból, to taki objaw powinien zaniepokoić obie osoby partnerskie i skłonić do rozważań, czy nie mamy do czynienia z barierą psychiczną lub biologiczną. Zachęcam do słuchania sygnałów, które wysyła nasze ciało i obserwowania jego reakcji na poszczególne sytuacje. Bólu czy dyskomfortu podczas seksu nie warto ignorować. Co ważne, takie objawy niedopasowania seksualnego mogą pojawić się zarówno w nowych relacjach, jak i wieloletnich związkach.