Jest ginekolożką. Zwróciła się do owłosionych pacjentek

Golenie przeprowadź zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa, używają do tego czystej, nieużywanej wcześniej maszynki. Dzięki temu unikniesz podrażnień. Jeśli jednak pojawiają się one bez względu na to, czy właśnie się ogoliłaś, czy też minął już jakiś czas od ostatniego golenia, a wokół włosków pojawiają się krostki przypominające pryszcze, to znak, że borykasz się z zapaleniem mieszków włosowych.