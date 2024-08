To dlatego tuje brązowieją. Sprawdź, czy na pniu nie ma plam

Tuje to popularny wybór ze względu na ich niską cenę i łatwość uprawy. Nie potrzebują dużo uwagi ani specjalnych zabiegów, a po kilku latach tworzą wysoki, gęsty żywopłot, zapewniający prywatność. Aby zadbać o tuje, należy je nie tylko regularnie podlewać i przycinać, ale również sprawdzać, czy nie zostały zaatakowane przez choroby grzybowe.

Jedną z najgroźniejszych chorób, która zagraża tujom jest fytoftoroza. To właśnie w sierpniu choroba ta najczęściej atakuje żywotniki. Dzieje się tak ze względu na wysokie temperatury oraz dużą wilgotność spowodowaną ulewnymi deszczami lub nadmiernym podlewaniem.

Fytoftoroza u tui objawia się najpierw brązowieniem i usychaniem igieł, zaczynając od dolnych partii i postępując ku górze. Choroba osłabia roślinę, hamuje jej wzrost i powoduje gnicie korzeni. Charakterystyczne są brunatne plamy na korzeniach i u podstawy pnia. W ciężkich przypadkach może dojść do całkowitego obumarcia tui.

