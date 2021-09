Jest idealna na każdą porę roku. Kupicie ją teraz za mniej niż 60 zł!

Gwiazdy kochają dzianinę

Jeżeli zastanawiacie się dlaczego, odpowiedź jest bardzo prosta - dzianina to trend idealny, zarówno dla minimalistek, maksymalistek, jak i tych niezdecydowanych. Z nią w roli głównej stworzycie prostą, ale zwracającą uwagę stylizację, bo wystarczą jedynie odpowiednie akcesoria. Nałóżcie na nią skórzaną (ekologiczną), oversizową marynarkę lub camelowy trencz. Dodajcie do tego zamszowe kowbojki, a do ręki weźcie ulubioną torebkę - mini bądź koszyczek, który kochają Francuzki i noszą o każdej porze roku.