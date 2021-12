Jest istną mistrzynią makijażu. Potrafi przemienić się w Mona Lisę i Jokera

Makijaż zajmuje jej do 6 godzin

He Yuhong zainteresowała się makijażem w wieku 15 lat. Już wtedy widoczne było to, że ma ogromny talent, który wraz z wieloma próbami przeistoczył się w coś naprawdę zachwycającego. Dziewczyna za sprawą swoich prac udowadnia, że wizażysta to nie tylko zawód. Osoba, która zajmuje się tą dziedziną, musi wykazywać się dużą kreatywnością. W przypadku Yuhong można zauważyć ją z przysłowiowego kilometra, bo mało kto potrafi stworzyć makijaż, dzięki któremu będzie przypominał Mona Lisę czy "Damę z gronostajem" z obrazu autorstwa Leonarda da Vinci.