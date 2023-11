Jest Kaszubką. Dziś otwarcie mówi: "Nosiłam w sobie wstyd pochodzenia"

Ale pojawił się problem: jeśli kaszubski ma być używany formalnie, powinien zostać ustandaryzowany i to jest normalna procedura. Ale to jest powód do sporów w społeczności – kłócimy się o niuanse językowe, o to, czy jesteśmy mniejszością, czy może w pierwszej kolejności jesteśmy Polakami, czy jednak Kaszubami. Nie ma porozumienia, a jest zwalczanie siebie nawzajem. Dochodzi też do sytuacji absurdalnych. Język kaszubski nauczany w szkołach jest polonizowany, rugowane są z niego germanizmy, więc babcia i wnuczek mówiący po kaszubsku za bardzo się ze sobą nie dogadają. Jest wiele trudnych tematów. Podręczniki do nauki kaszubskiego są mało atrakcyjne dla użytkowników, a każda impreza rozpoczyna się tutaj od mszy świętej. To wszystko nie jest sexy dla młodych ludzi.