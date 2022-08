Zdecydowali się na ślub kościelny. Finał spowiedzi niektórych zaskoczył

- Jakiś czas temu przystąpiłam do spowiedzi przed chrztem mojego siostrzeńca. Zaczęłam mówić formułkę, a ksiądz mi nagle przerwał i zapytał: "Ty beczysz?". Odpowiedziałam, że nie, na co usłyszałam: "To co tak cicho mówisz". Byłam w szoku i nie wiedziałam, co powiedzieć. Przecież nie będę mówić tak głośno, żeby każdy słyszał moje grzechy. Miałam ochotę wstać i wyjść. Ksiądz zachowywał się, jakby tam był za karę, bo kiedy poprosiłam go o podpis, zaczął narzekać, że musi karteczki podpisywać. A przecież to nie mój wymysł - relacjonuje Patrycja.