Jest lekarzem. Mówi, czego najczęściej żałują pacjenci przed śmiercią

Choć rzadko kiedy myślimy o śmieci, niektórzy z nas mają z nią styczność na co dzień. Mowa o lekarzach i pielęgniarzach. To właśnie medycy najczęściej słyszą ostatnie słowa swoich pacjentów. Wbrew obiegowej opinii, nie jest to: "chciałbym spędzić więcej czasu ze swoją rodziną", o czym przekonuje Dr Karl Zarse, lekarz anestezjolog.