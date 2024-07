Jest matką chrzestną znanej aktorki. Nie utrzymują ze sobą kontaktu

Anna Dymna urodziła się 20 lipca 1951 roku w Legnicy. Już w wieku 11 lat uczestniczyła na zajęciach w Kocim Teatrze Jana Niwińskiego, a w późniejszych latach rozwijała swoje zdolności aktorskie i recytatorskie. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia w PWST w Krakowie. Już wtedy młoda artystka występowała w filmach, co spowodowało, że musiała powtarzać trzeci rok studiów.

Syn Anny Dymnej, Michał urodził się w 1985 roku i również zdecydował się związać swoją karierę z branżą artystyczną. Choć mężczyzna zdobył wykształcenie w dziedzinie filmoznawstwa, nie poszedł śladami swojej matki i nie został aktorem. Zamiast tego realizuje się artystycznie w inny sposób - jako muzyk występujący na scenie. Jak donosi "Fakt", Dymny jest członkiem dwóch alternatywnych grup muzycznych: Nicleon oraz Neal Cassady & The Fabulous Ensamble.

