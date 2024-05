Poślubiła go jako 30‑latka. Dziś rzadko pokazują się razem

"Magda M.", "39 i pół" czy "Prawo Agaty" - to tylko kilka produkcji, w których jedną z głównych ról zagrała Daria Widawska. Aktorka od zawsze stara się jednak chronić swoje życie prywatne. Od sierpnia 2007 roku jest żoną operatora filmowego Michała Jarosińskiego, z którym ma dwóch synów: Iwa i Brunona. Para rzadko kiedy pokazuje się razem. W mediach społecznościowych nie znajdziemy ich wspólnych zdjęć.

Daria Widawska i Michał Jarosiński poznali się w 2003 roku na planie serialu "Tygrysy Europy". Ona była aktorką, która odegrała w produkcji małą rolę. On natomiast - początkującym operatorem filmowym. Między nimi od razu pojawiła się chemia.

- Spotkaliśmy się w odpowiednim momencie. Szybko okazało się, że jesteśmy siebie ciekawi, że do siebie pasujemy i nagle, niepostrzeżenie zrozumieliśmy, że się kochamy - cytował słowa Widawskiej "Super Express".

Daria Widawska nigdy nie ukrywała, że małżeństwo wiąże się nie tylko z przyjemnymi chwilami, ale także z ciężką pracą. W każdej sytuacji może liczyć na ukochanego. Od lat tworzą zgrany duet i mają te same priorytety.

