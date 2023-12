Jest milionerem. Jego żona musi spełniać osiem wymagań

Po pierwsze, ukochana milionera nie może sama gotować w domu - para wychodzi na posiłki do wystawnych restauracji. Po drugie, żona Ricki'ego musi, podobnie jak on, ubierać się w markowych sklepach. Przy tym jednak kobieta nie może zakupów robić sama - galerie handlowe odwiedzają razem. Ricky tłumaczył, że najchętniej widzi swoją żonę w stylizacjach od Chanel. Co więcej, nie może sama wykonywać makijażu - to zadanie dla profesjonalnych wizażystek.