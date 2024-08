Wskoczyła w koronki. Kreacja Ostaszewskiej to majstersztyk

Takich wakacji można pozazdrościć. Tego lata Maja Ostaszewska zagościła w Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, a na koniec poleciała do Grecji. Choć aktorka nie należy do grona osób bardzo aktywnych na Instagramie, to raz na jakiś czas chętnie dzieli się pojedynczymi zdjęciami.

"Łapię ostatnie chwile greckiego słońca, tuż przed powrotem na plan nowego filmu. Pozdrawiam wszystkich, którzy już w pracy, a także tych, którzy jeszcze mają trochę wakacji" – napisała w ostatnim poście.

Maja Ostaszewska w kreacji z odkrytymi plecami

Styl Mai Ostaszewskiej można opisać jako klasyczny, elegancki i minimalistyczny. A jak aktorka ubiera się na wakacjach? Pozwala sobie na odrobinę więcej. Pakując się do Grecji, do walizki włożyła m.in. białą sukienkę maxi na ramiączkach. Efektowny krój miał za zadanie odsłonić plecy.

Jeśli chodzi o tkaninę, trzeba wspomnieć o drobnych koronkach, które ułożyły się w zdobne wzory. Uzupełnieniem looku były modne, brązowe klapki. Z kolei kropkę nad "i" stanowiła duża torebka typu koszyk, czyli wakacyjny must have.

Maja Ostaszewska w plażowej odsłonie

W co w przypadku bikini? Wymyślne nowości to zupełnie nie jej bajka. Maja Ostaszewska na jednym ze zdjęć pokazała się w najbardziej klasycznym modelu – czarnym, z wiązaniami i trójkątnymi miseczkami. Ale plażowa stylizacja nie byłaby pełna bez okularów przeciwsłonecznych i słomkowego kapelusza. Aktorka jest dowodem na to, że nie warto ślepo podążać za trendami.

