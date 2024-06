Są "rzymskim małżeństwem". "Całkiem nam to się udaje"

Choć modeli związków jest dziś wiele, jednym z nich jest tzw. rzymskie małżeństwo, w którym w Polsce żyją m.in. Maja Ostaszewska i Michał Englert. Para jest ze sobą już 19 lat, jednak do tej pory nie zdecydowała się na sformalizowanie związku. Mają dwoje dzieci: 17-letniego Franciszka i 15-letnią Janinę. Jak wygląda ich relacja na co dzień?

- Nie wiem, może któregoś dnia (ślub - przyp. red.) będzie potrzebny . Ciągle nie mamy zalegalizowanych związków partnerskich, więc taka sytuacja prawna w Polsce - wszystkich par, które nie mają ślubu, na pewnym etapie życia może być utrudniona, kiedy zaczniemy się starzeć. Na razie nie jest to nam do niczego potrzebne - zaznaczyła.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!