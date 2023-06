Jest nie do poznania. Nie przypomina już Marka Mostowiaka

- Kiedy zaproszono mnie do udziału w świątecznym odcinku, pomyślałem, że to wspaniała okazja, żeby zobaczyć się z ekipą filmową serialu, wspaniałymi ludźmi, z którymi tak długo pracowałem i do których mam ogromny sentyment. (…) Muszę jednak sprostować medialne doniesienia. Drodzy państwo, to nie będzie powrót na stałe, a tylko na ten jeden odcinek. Marek przyjedzie, a potem wyjedzie. Jednakże zanim to nastąpi, spędzi kilka przepięknych, wzruszających dni z najbliższymi w bajkowej scenerii Bożego Narodzenia - skomentował plotki o powrocie w rozmowie ze "Światem Seriali".