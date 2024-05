Nie każdy wie, że to jego córka. Ona też robi karierę

Aktor bardzo ceni swoją prywatność. Wiadomo jednak, że jest szczęśliwym mężem i ojcem. Od czasu do czasu urywki z jego codziennego życia możemy zobaczyć na Instagramie. Żurek w mediach społecznościowych sporadycznie pokazuje się z najbliższymi. Okazuje się, że jego córka robi karierę. Nie poszła jednak w zawodowe ślady swojego taty.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że żoną Lesława Żurka od 2004 roku jest Katarzyna Misiewicz, aktorka, którą rozpoznają widzowie "Komisarza Alexa", "M jak miłość" czy "Listów do M". Gwiazdorska para powiedziała sobie sakramentalne "tak", gdy Żurek miał 25 lat.

Warto wspomnieć historię miłości Lesława Żurka i Katarzyny Misiewicz - mogłaby bowiem spokojnie posłużyć za filmowy scenariusz. Aktorka przeniosła się do Krakowa, zupełnie nie spodziewając się, że przeprowadzka do obcego miasta na zawsze odmieni jej życie.

Obydwoje trafili do tej samej szkoły - krakowskiej PWST. Przyszły aktor trafił tam z powodu... zawodu miłosnego. Pierwsza ukochana zostawiła bowiem Żurka dla aktora. Mężczyzna postanowił udowodnić, że sam też może pracować w tej branży. Dostał się za pierwszym razem, jednak utrzymanie się na kierunku wcale nie było takie proste.

Kiedy już chciał rzucić studia, poznał Katarzynę Misiewicz, która przekonała go, aby nie poddawał się tak łatwo. Między dwojgiem szybko narodziło się silne uczucie, które przetrwało do dziś.

