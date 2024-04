Zostawił ciężarną żonę i odszedł do innej. Tak się tłumaczył

Artysta zrzucił 25 kilogramów. Co dokładnie zrobił? Dietetyczka poradziła mu, aby wyłączyć z menu słodycze, napoje gazowane oraz tłuste mięso. Zadaniem Sojki było też przestawienie się na mniejsze porcje posiłków i unikanie podjadania w nocy. Zaczął też jeździć na rowerze oraz pływać. Po pewnym czasie zaczął też uprawiać jogging. W pewnym momencie przekonał się też do siłowni.

