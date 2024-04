Zdążyła się zabezpieczyć. Mówi, z czym została po rozwodzie

- Zawsze miałam plan B na życie. Jeśli gdzieś pracowałam, to zawsze myślałam sobie o czymś, co mogłabym robić w życiu i się szkoliłam albo dążyłam do tego. Rozwijałam na przykład jakąś swoją pasję. Zawsze też myślałam, że przy tak dużej gromadce dzieci odpowiedzialność, która spada tylko na jednego rodzica, to jest bardzo trudna sprawa. Zwykle w tych dużych rodzinach mamy nie pracują, powiedzmy sobie szczerze. Jeśli ten układ dla obu stron jest wspaniały, to nic mi do tego. Ja chciałam się rozwijać, mieć swoją pracę zawodową i to był zawsze mój plan B - mówiła Katarzyna Bosacka.