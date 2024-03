Jest praktykującą katoliczką. Zadziwiające, co mówi o lekcjach religii

Trwa gorąca dyskusja dotycząca lekcji religii w szkołach. Wśród zapowiadanych zmian znalazło się m.in. zmniejszenie liczby godzin nauczania tego przedmiotu oraz niewliczanie ocen z katechezy do średniej. Plany krytykowane są przez część środowisk katolickich. Czy znajdą poparcie ogółu społeczeństwa? "Jestem katoliczką, wierzącą i moherowym beretem, ale dwie lekcje religii to za dużo" - stwierdza jedna z mieszkanek. Inna uważa, że "religia powinna być przy kościele, tak jak to było kiedyś".