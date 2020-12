Jest przyjaciółką Kingi Rusin. Mówi o jej zniknięciu z mediów

Katarzyna Kalicińska jest też spokrewniona z Małgorzatą Kalicińską, znaną polską powieściopisarką. To z jej pomocą stworzyła "A miało być tak pięknie" – książkę, która opowiada o również o jej osobistych przejściach.

- Myślę, że Kinga jest taką osobą i taką osobowością, że jeszcze nas zaskoczy. W ogóle mnie nie zdziwiło to, co ona zrobiła, bo byłyśmy dosyć blisko w czasie tej pandemii, choć ona była w innym miejscu na Mazurach. Jest w świetnej formie. Bardzo się tam wyciszyła, ale też naprawdę bardzo ciężko pracuje – powiedziała Katarzyna Kalicińska komentując odejście Kingi Rusin z TVN.

- To, że Kinga nie prowadzi "Dzień dobry TVN", nie znaczy, że zniknęła z mediów. Myślę, że czasami dobrze jest na chwilę zniknąć. Wiemy po wielu gwiazdach, których czasem było bardzo dużo w mediach, które znikały i potem pojawiały się w zupełnie innej odsłonie – powiedziała producentka.

Katarzyna Kalicińska była pierwszą żoną Roberta Janowskiego, mają wspólnie syna Makarego. 52- latka napisała powieść "A miało być tak pięknie", która oparta jest na jej życiu. Zdradza w niej szczegóły swojego małżeństwa. – Wielokrotnie znajomi mówili mi, że moje życie to materiał na książkę, więc proszę... jest. Nie o wszystkich mogłam jednak napisać wprost, ale naprawdę nietrudno zgadnąć, kto jest kim w tej opowieści i co jest prawdą, a co fikcją literacką – powiedziała producentka w jednym z wywiadów przy okazji promocji książki.