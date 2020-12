Wojciech Cejrowski zrugał przed laty młodą dziennikarkę. Dziś są przyjaciółmi

Agnieszka Gozdyra nie dała sobie w "kaszę dmuchać"

Wojciech Cejrowski to "kolory ptak" polskiej telewizji. Jest jednym z najbardziej znanych i kontrowersyjnych podróżników w Polsce. Swoją karierę zaczynał jako dziennikarz radiowy. Pierwsze kroki stawiał w "Radiu Kolor" i to właśnie tam poznał młodą dziennikarkę, Agnieszkę Gozdyrę, obecnie znaną widzom Polsatu. Gozdyra opowiedziała, jak doszło do jej pierwszego spotkania z Cejrowskim. Nie obyło się bez awantury.

- Istniał taki pokój, co się nazywał przegrywalnia, teraz pewnie byłaby to bardziej montażownia. I tam trzeba się było zapisywać w kolejce, taki grafik, taka była kartka, która wisiała na drzwiach, tam sobie rezerwowaliśmy kto, kiedy i o której godzinie wgrywa swoje materiały, żeby potem można było je montować na stołach montażowych. (...) W moim przypadku ta sytuacja się przedłużyła trochę ponad miarę. Wojtek Cejrowski wparował, zgodnie z rozkładem jazdy, do przegrywalni i wielkim głosem zaczął krzyczeć, że teraz on, a ja wychodzę – opowiedziała dziennikarka.