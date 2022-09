Pomyliła pory roku? Anna Popek lansuje trzy zaskakująco odważne trendy

Wzory na jesień według Anny Popek. Dziennikarka nie zamierza rezygnować z kwiatów

Anna Popek bardzo lubi też letnie wzory w nasyconych kolorach i nie zamierza z nich rezygnować jesienią. Udowadniają to jej stylizacje do pracy czy na wieczorne wydarzenia. Kombinezony w geometryczny print, sukienka maxi w kwiaty czy koszula w deseń inspirowany latami 70. to tylko kilka z wielu przykładów.