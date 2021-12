Ewa Chodakowska bez ogródek przyznaje. "Dorobiłam się"

"Dorobiłam się! Tak! Dorobiłam się tego, co bezcenne! Czasu dla siebie, dla rodziny, dla bliskich. Moja praca wciąż jest moją miłością i pasją, ale nie jest moim top priorytetem. Po 10 latach wysiadłam z rozpędzonego pociągu do więcej, dalej, szybciej. Za mną najlepszy rok. W moim kalendarzu zagościła równowaga, Powiem to raz jeszcze: w wieku 80 lat, nie będziesz żałować, że za mało pracowałaś, ale jest pewne, że jeśli nie widać końca twojego 'chcę więcej', będziesz żałować, że poświęciłaś za mało czasu sobie, rodzinie i bliskim".