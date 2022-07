Jest świadkową do wynajęcia. Widziała niejedną wpadkę przyjaciół młodej pary

Wybór świadka na ślub to trudne zadanie. Często zajmuje ono wiele czasu i wymaga długich analiz przyszłych małżonków. Nie zawsze w najbliższym gronie mogą wskazać osobę, która nada się do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji. W takich przypadkach z pomocą przychodzi Jen Glantz, świadkowa do wynajęcia.