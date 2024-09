Świętuje 60. urodziny. Dla wielu jest najpiękniejszą kobietą świata

W latach 90. zainteresowała się aktorstwem. Początkowo otrzymywała jedynie role epizodyczne, jednak prawdziwy przełom nastąpił w 1997 roku. Za swój występ w "Apartamencie" otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Cezara i... poznała swojego przyszłego męża.

W 2022 roku Monica Bellucci pojawiła się na Lumière Film Festival. Wręczyła nagrodę Timowi Burtonowi, który został uhonorowany na całokształt twórczości. Podobno to właśnie wtedy zaczął się ich romans. Niespełna rok później aktorka udzieliła wywiadu "Elle France" w którym przyznała, że znów jest zakochana.

