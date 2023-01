Gwiazdy TVP noszą je non stop. Będziesz pod wrażeniem, na ile sposobów można to robić

Elegancka stylizacja Małgorzaty Tomaszewskiej z białą koszulą w roli głównej

Biała koszula z kołnierzykiem to klasyk, który modowe influencerki odmieniają przez wszystkie przypadki. Można nosić ją do satynowej spódnicy, woskowanych legginsów, a nawet do szortów. Małgorzata Tomaszewska postanowiła pójść tropem ponadczasowej elegancji i zestawiła białą bluzkę koszulową z szerokimi spodniami garniturowymi w prążki.