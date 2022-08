Jest w finale Miss Anglii, choć występowała bez makijażu. To pierwszy taki przypadek w historii

Świat zmienia się na naszych oczach. Bezpowrotnie minęły już czasy, gdy krytycznie i publicznie komentowało się wygląd innych. Teraz po prostu po ludzku pozwalamy, by każdy żył i wyglądał tak, jak ma na to ochotę. Wyzbywamy się kompleksów i nie ukrywamy już mankamentów urody. W końcu mają je nawet najsłynniejsze modelki, więc dlaczego miałybyśmy się ich wstydzić? Melisa Raouf jest jedną z osób, która udowadnia, że naturalność jest w cenie. Pokochała siebie i chce przekazać to innym.