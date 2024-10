Jest w polskich lasach. Wygląda jak olbrzymia mozzarella

Purchawica olbrzymia to jeden z największych na świecie grzybów, często osiągający średnicę do 50 cm, a nawet więcej. Spotykana jest głównie na północy Polski i charakteryzuje się białą kulą przypominającą jajo smoka lub ogromną mozzarellę. Wyjątkowo trudno ją znaleźć, ale szczęśliwcom potrafi sprawić mnóstwo radości.

Jadalne są jedynie młode owocniki purchawicy, które mają śnieżnobiałe wnętrze. Grzyb ma delikatny, lekko pieczarkowy smak i mięsistą strukturę, co czyni go świetnym składnikiem do kotletów. Zawiera sporo białka, błonnika i witamin z grupy B, przez co jest nie tylko smaczny, ale i zdrowy. Znajdziemy w nim potas, miedź, fosfor, selen i jod.