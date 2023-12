Jest w związku z kobietą. "Wypierałam orientację"

Wspomniała relacje z mężczyznami. "Chłonęłam te jego idee"

Karolina Brzuszczyńska wróciła pamięcią do swojej pierwszej romantycznej relacji. Jak przyznała, chłopak miał konserwatywne poglądy, co mocno wpływało również na jej przemyślenia. Jak podkreśliła, wówczas sama była homofobką i nawet by nie pomyślała o związku z kobietą.