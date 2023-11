Nie szczędziły sobie czułości. Pocałowały się na ściance

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska od lat są w szczęśliwym związku. Partnerki często pokazują w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. 7 listopada 2023 roku wybrały się na oficjalną premierę filmu "Cały ten seks". To pierwsza polska komedia, która powstała przy współpracy z Amazon Prime Video.

