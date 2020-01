Jest zbyt niski, by znaleźć partnerkę? Kacper podejrzewa, że wzrost skutecznie zmniejsza jego szanse u kobiet

Kacper podejrzewa, że przez niski wzrost nie może znaleźć partnerki. Określa siebie mianem "przeciętnego chłopaka", który ma stabilną pracę, ale jego zdaniem to nie wystarcza, by zwrócić uwagę płci pięknej. Swoje obawy opisał na forum internetowym.

Kacper boi się, że przez wzrost nie znajdzie kobiety (iStock.com)

Określenie "przystojniak" kojarzy się Kacprowi przede wszystkim z wysokim mężczyzną. Zauważył, że to właśnie na tę cechę wyglądu kobiety zwracają uwagę w pierwszej kolejności. Niestety, sam nie należy do zbyt wysokich i uważa, że to właśnie wzrost skutecznie zmniejsza jego szanse u kobiet.

Nie może znaleźć partnerki, bo jest zbyt niski Kacper twierdzi, że nie ma wygórowanych wymagań w stosunku do dziewczyn. Szuka "w miarę ładniej kobiety", która mierzy około 160-168 cm wzrostu. Niestety, przedstawicielki płci pięknej nie zwracają na niego uwagi. Chłopak zaczyna podejrzewać, że brak zainteresowania wśród kobiet jest spowodowany jego niskim wzrostem. Swoimi obawami podzielił się na forum WP Kafeteria.

"Zawsze kiedy kobieta przedstawia obraz ‘przystojniaka’, to pierwsze słowo, jakie pada, to 'wysoki'. No właśnie i można zaobserwować, że ci niscy faceci, tacy załóżmy, 168-174 cm, raczej powodzenia nie mają. Często sprawdzają się jako super koledzy takiej dziewczyny, ale czegoś więcej to żadna już nie chce" – żalił się innym użytkownikom forum.

"Jak to wygląda? Czy facet mierzący 170 cm ma szanse na jakąś fajną dziewczynę? Nie mówię tu o jakiejś piękności, ale o takiej w miarę ładnej, przeciętnej (która swoją drogą też nie jest wysoka, tylko mierzy te 160-168 cm wzrostu)? Oczywiście dodam, że to przeciętny chłopak, normalnie pracujący za normalne, przeciętne pieniądze. Wiadomo, że jak facet jest bogaty i jeszcze ma jakąś dobrą posadę (np. prezes banku lub lekarz), to zawsze będzie miał kobietę" – dodał.

Internauci byli zaskoczeni pytaniami Kacpra. Stwierdzili, że 170 cm to wcale nie tak mało i nie powinien tłumaczyć tym swoich niepowodzeń.

"Bez przesady, 170 cm wzrostu to nie tak mało. Zabrzmi jak banał, ale serio wzrost nie jest aż tak istotny", "Jak kobieta jest zakochana, to wzrost nie ma dla niej znaczenia", "Dla większości dziewczyn wysoki facet to wyższy od niej samej. A nie oszukujmy się, ciężko dzisiaj dostrzec kobietę, która ma więcej niż 170 cm wzrostu" – pisali inni użytkownicy forum.

