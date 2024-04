Jest żoną na papierze. Nie chce rozwodu

Ewa Ziętek wciąż jednak formalnie pozostaje żoną. Nie myśli o rozwodzie, bo wyznaje zasadę, że "co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela".

"Jestem żywym dowodem na to, że szczęście nie jest zarezerwowane jedynie dla nastolatków, a dla wszystkich młodych duchem" - mówiła Ewa Ziętek w rozmowie z magazynem "Viva!".

Dodała, że inaczej przeżywa się szczęście w wieku lat 20, a inaczej po 40. "Ale gdy serce ma dla kogo bić, to zawsze jest to ten sam niezwykły dar i łaska losu" - zaznaczyła.

Był to drugi mąż Ewy Ziętek. Pierwszy raz wyszła za mąż tuż po ukończeniu szkoły teatralnej. Swojego wybranka poznała na studiach. Ich miłość jednak nie przetrwała. Mąż postawił jej ultimatum: związek lub kariera. Sam wyjechał do pracy w Niemczech.

Czar miłości jednak prysł. Para się rozstała. Mimo to nie zdecydowali się na rozwód.

