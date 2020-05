WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Moda 2 godziny temu #Jestem4F – zabierz głos z całą Polską. Marka 4F prezentuje pierwszą wyprodukowaną zdalnie kampanię Jestem gotowy. Jestem silny. Jestem ważny. Jestem 4F. Polska marka sportowa przedstawia nowy spot wizerunkowy, w którym zabierają głos ludzie z całego kraju. Niezależnie od miejsca i nieważne w jak trudnym momencie, 4F udowadnia, że teraz jak nigdy jest czas na solidarne i zjednoczone działanie. Każdy może dołączyć do drużyny i stać się naturalnym ambasadorem marki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa 4F We wtorek, 05 maja 2020 r., wystartowała kampania społeczna pod hasłem #Jestem4F. Wideo, inspirowane siłą, determinacją i historiami ludzi ze wszystkich stron Polski, ma budzić poczucie dumy, z tego kim się jest, jak również motywować do dalszego działania – często na przekór wszystkiemu. Zrealizowana całkowicie zdalnie kampania, jest przy tym rozwinięciem długoterminowego hasła 4F Your Way, rozumianego jako życia na własnych zasadach i w zgodzie z samym sobą. Markę 4F od zawsze tworzą ludzie. Dzisiaj to mój fantastyczny zespół oraz każdy, kto był częścią akcji #4FPomaga. To nasi wieloletni klienci i przyjaciele oraz osoby, które w ostatnich tygodniach dołączyły do drużyny. W kampanii każdy jest ambasadorem marki, bo #Jestem4F to więcej niż hasło. To wartości. Codziennie udowadniamy, że kształtują nas nie tylko nasze silne strony, ale też walka ze słabościami. Niezmiennie wspieramy autentyczność oraz pokonywanie drogi na własnych zasadach. Patrzymy też w przyszłość i w każdym momencie życia szukamy możliwości nauki. Stawiamy czoła jutrzejszym wyzwaniom, robimy to z nadzieją i siłą, – mówi Igor Klaja, Prezes Zarządu spółki OTCF S.A., do której należy 4F. Materiały prasowe Podziel się Bohaterowie kampanii #Jestem4F to nie tylko ambasadorzy marki jak Wilfredo Leon czy Kamila Żuk oraz znani reprezentanci stowarzyszeń sportowych m.in. Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego oraz Polskiego Związku Biathlonu. To również pracownicy 4F, a także osoby zaangażowane w akcję charytatywną #4FPomaga. Inicjatywa od początku miała za cel wspierać szpitale w Polsce w walce z chorobą wywołaną koronawirusem. W kampanii nie mogło zabraknąć więc przedstawicieli służby zdrowia. W wideo występują dr Małgorzata Santor-Zaczyńska, ginekolog-położnik, oraz dr nauk medycznych Artur Zaczyński, neurochirurg związany ze szpitalem MSWiA w Warszawie. To właśnie od MSWiA oraz 300 par gogli przekazanych dla lekarzy zaczęła się inicjatywa #4FPomaga. Misja niesienia pomocy, która naturalnie przerodziła się w działającą od początku kwietnia Fundację 4F Pomaga. Kampanię #Jestem4F można zobaczyć w kanałach własnych oraz w mediach społecznościowych 4F od wtorku, 05 maja 2020 r. Informacja prasowa 4F Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze