Jesteś po ślubie kościelnym? Z tego musisz się spowiadać

Każdy stosunek, który nie zmierza do prokreacji, jest grzeszny. Przykładem może być stosunek przerywany, który jest zakazany. Masturbacja, będąca świadomym popełnianiem grzechu ciężkiego, również jest nieakceptowalna.

Kościół dopuszcza stosowanie gadżetów erotycznych pod warunkiem, że pomagają one małżonkom w osiągnięciu satysfakcji seksualnej. Jednak gdy stają się one głównym źródłem podniecenia, należy ich unikać.

Sam akt seksualny w małżeństwie, niezależnie od pozycji, nie jest grzechem, ale jedynie pod warunkiem przestrzegania wcześniej omówionych zasad. Dozwolone są także czułe pieszczoty, o ile nie prowadzą one do orgazmu.

Co się tyczy fantazji, katolicy, którzy zawarli sakramentalny związek małżeński, mogą dopuszczać się fantazjowania o sobie nawzajem. Jednak jedynie wówczas, kiedy te myśli nie prowadzą bezpośrednio do orgazmu czy też zakazanej masturbacji.

