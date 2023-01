Jesteś zmarzluchem? Edyta Golec ma na to antidotum

Edyta Golec zapewniła sobie ciepło w puchowym płaszczu

Edyta Golec, spędzająca na co dzień czas w górach, zimową porą postanowiła wybrać się z mężem nad morze. Wychodząc któregoś dnia na spacer po plaży, postawiła na maksimum komfortu, czyli beżowy komplet dresowy, na który zarzuciła właśnie czarny, puchowy płaszcz. Wokalistka wybrała na luźny model w wersji XXL. Dopełnieniem całości była wełniana czapka i białe, buty sportowe za kostkę, a detale dopełniające modnego sznytu stanowiły okulary przeciwsłoneczne i złote kolczyki. Całość jest spójna, stylowa i praktyczna. Look Edyty Golec to gotowa inspiracja na tę zimę.